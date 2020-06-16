Trabzonspor'da büyük fedakarlık: Alacaklarının bir bölümünü bağışladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 liralık kısmını kulübümüze bağışlamıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun, bu uzlaşma neticesinde Usta'ya yönelik açtığı tüm davalardan feragat ettiğinin altı çizilerek, "Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta'ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız" denildi.
Finalden önce son sahne: Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün saat 20.45'te Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak. Süper Lig’de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise Ülker Stadı’nda, 2-1’lik skor avantajını koruyarak, bu sezon hedef olarak koyduğu çifte kupa yolunda adını finale yazdırmak istiyor.Muriqi dönüyor Ozan yokFenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig’de oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve dün akşam apandisit ameliyatı olan Max Kruse de bordo-mavililer karşısında mücadele edemeyecek. Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, Trabzonspor karşısında ilk 11’de forma giyecek. Kosovalı golcü, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig’deki Kayserispor maçında ilk 11’de yer almamış, 65. dakikada oyuna girmiş ve penaltıdan beraberliği getirmişti. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım ise Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli sol bek, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor’a karşı forma giyememişti.Sosa sahne alıyorKupa yarı finalindeki ilk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kırmızı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bgünu ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.Trabzonspor’dan İstanbul serisiBu sezon İstanbul ekiplerine karşı yenilgi görmeyen Trabzonspor, bu serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor. Trabzon’daki ilk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, finale çıkan taraf olmayı ve İstanbul ekiplerine karşı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe’ye hem lig hem de kupada oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Bu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet alırken, 5 maç berabere sonuçlandı. Bu arada iki takım bugün 127. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 48’ini Fenerbahçe, 40’ını Trabzonspor kazandı, 38 maçta ise eşitlik bozulmadı.Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarına yenilmedi:🤝✅Trabzonspor-Kasımpaşa: (1-1) - (6-0)🤝✅✅Trabzonspor-Fenerbahçe: (1-1) - (2-1) - (2-1 Kupa)✅🤝Trabzonspor-Beşiktaş: (4-1) - (2-2)🤝🤝Trabzonspor-Başakşehir: (2-2) - (1-1)🤝Trabzonspor-Galatasaray: (1-1) pic.twitter.com/rzrEOUuScV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 15, 2020 Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu için olay açıklama: Cellat başı
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