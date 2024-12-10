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Trabzonspor'da derbi hazırlıkları: Takım salonda çalıştı

Trabzonspor'da derbi hazırlıkları: Takım salonda çalıştı

14:5110/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Derbi hazırlıkları sürüyor.
Derbi hazırlıkları sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular salonda kuvvet çalıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalıştı.


Bordo-mavili takım, bugün akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray

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