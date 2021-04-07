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Trabzonspor’da duraklama dönemi: 7 maçta 12 puan kaybettiler

Trabzonspor, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe mağlubiyetiyle düşüşe geçti. Bordo-mavili ekip, başarılı serinin ardından son 7 maçının sadece ikisini kazanırken, 5 maçta puan kaybetti, yarışta ciddi kayıplar yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor’da duraklama dönemi: 7 maçta 12 puan kaybettiler
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor

Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’da 27. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4’üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi kayıplar yaşadı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi.

Son 7 maçta 9 puan toplayıp, 12 puan kaybetti

Trabzonspor’daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29. haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi.

Nwakaeme'nin oynama ihtimali düşük

Trabzonspor’da Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 76. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin arka adalesinde gerilme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Nwakame’nin durumunun takip edileceği ancak kas sakatlığı olduğu için oyuncuyu riske etmeme noktasında bu maçta oynamama ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

  • Eksikler dönüyor
  • Trabzonspor’da Kayserispor mücadelesinde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri dönüyor. Ayrıca tedavilerinin ardından Kamil Ahmet ile Berat’ın da bu maçla birlikte takıma dahil olmaları bekleniyor.

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