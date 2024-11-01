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Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

15:301/11/2024, Cuma
AA
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.


Trabzonspor, yarın saat 16.00'daki idmanla 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



#Fenerbahçe
#Trabzon
#Trabzonspor

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