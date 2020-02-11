SÜPER LİG

Trabzonspor'da golcüler 10 takıma bedel

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Trabzonspor’da Sörloth, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge, bordo-mavili ekibin kaydettiği 45 golün 32’sine imza atarak, Süper Lig’deki 10 takımın toplam gol sayısını geride bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth bu sezon ligde 20 maçta 16 gol 5 asist ile oynadı.

Sörloth bu sezon ligde 20 maçta 16 gol 5 asist ile oynadı.

Fotoğraf: Esra Hacioğlu

Süper Lig’in 21. haftasını bir maç eksiğiyle 41 puanla 2. sırada kapatan, 45 golle de ligin en golcü takımı olan Trabzonspor’da, gollerin büyük bölümünü Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge dörtlüsünden geldi. Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına 750 bin Euro’ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, 16 golle takımının en golcü oyuncusu olurken, ligde de gol krallığında Alanyasporlu Cisse ile ilk sırada yer aldı.

Bordo-mavili takımda Nwakaeme 8 golle ikinci sırada yer alırken, kaptan Sosa ve Sturridge da 4’er golle skora katkı verdi. Bu dört oyuncu, 45 golün 32’sine imza atarak bordo-mavili takımının gollerinin yüzde 71’ini kaydetti.

14 maçta yenilmedi

Trabzonspor’un 4 oyuncusu ligde 10 takımdan fazla gol atmayı başardı. Süper Lig’de fileleri 32 kez havalandıran bordo-mavili takımın 4 oyuncusu, gol sayısı bakımından, Gaziantep FK (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Kayserispor (21), Denizlispor (21), Çaykur Rizespor (21), Antalyaspor (20), Ankaragücü (18) ve Konyaspor’u (16) geride bıraktı. Trabzonspor’da Sörloth, Nwakame, Sosa ve Sturridge attıkları gollerle de bordo-mavili takımın zirve yarışında yer almasını sağladı. Trabzonspor, bu 4 futbolcunun gol attığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı ve 41 puanın da 34’ünü toplamayı başardı.




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