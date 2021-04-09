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Trabzonspor'da golcüler suskun kaldı

Trabzonspor’da, forvet oyuncuları Süper Lig’in ikinci yarısında beklenen etkiyi gösteremedi. Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün sadece 5’ini üretebildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda golcüler suskun kaldı
Ekuban bu sezon 26 maçta, 8 gol ve 3 asiste oynadı.

Süper Lig’in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor’da, forvet oyuncuları beklentinin altında kaldı. Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo 2’şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü’ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

  • 15 golün 5'i forvetlerden
  • Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti. Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5’ini üretti. Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu Karadeniz ekibine ligde toplam 19 gollük katkı sağladı.

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