Trabzonspor’da hayal kırıklığı: Skoru koruyamamak pahalıya patladı

Süper Lig’de son 5 haftada aldığı 3 beraberlikle zirveden uzaklaşan Trabzonspor’da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Hedefini ligde şampiyonluk ve toplamda 2 kupa olarak belirleyen bordo-mavililer, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider olarak girerken, daha sonra liglerin yeniden başlamasıyla geride kalan 5 haftalık periyotta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan kaybı yaşadı, zirveyi de Başakşehir’e kaptırdı. Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor beraberlikleri ile zirveden uzaklaşan Trabzonspor’da, oynanan futbol da eleştirilere neden oldu. Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Başakşehir’in puanlar kaybetmesini bekleyecek. Trabzonspor, 32’nci hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.

SOSA’NIN BURUK SEVİNCİ

Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor’un Antalyaspor ile oynadığı maçta iki gol kaydeden ve bu sezon Süper Lig’de 9’uncu kez fileleri havalandıran kaptan Jose Sosa, kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaştı. Daha önce Beşiktaş forması ile 2015-16 sezonunda ligde 7, toplamda 9 gol sevinci yaşayan Sosa, bu sezon ligde 9, toplamda ise 11 gol kaydetti. Kariyerinde en fazla gol bulduğu sezonu geçiren Arjantinli yıldız, takımının şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçta buruk sevinç yaşadı. Kaptan Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 39 maçta 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek 21 gole katkı sağladı.

Böyle mi olacaktı?

Trabzon yerel gazeteleri, Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor’un 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçının ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi. Günebakış gazetesi, “Böyle mi olacaktı?”, “Ne umduk, ne bulduk. Başakşehir’in 4 puan gerisine düştük”; Karadeniz’de Sonnokta gazetesi, “Böyle mi olacaktı”, “Trabzonspor Antalya’yı yenemedi, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı”; Taka gazetesi, “1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar”, “Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir’i korudular, Trabzonspor’un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler”; Karadeniz gazetesi, “Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz”, “Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Teşekkürler Trabzon”, “Bordo-mavililer, sahasında Ankaragücü’nden sonra Antalyaspor engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı” başlıklarını kullandı.

Skoru koruyamadı pahalıya patladı

Süper Lig’in 31. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 24 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 11 müsabakada 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 24 puan bıraktı ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Bordo-mavili takım, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği, Galatasaray, Denizlispor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında skor üstünlüğünü koruyamayarak 11 puan kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda da öne geçtiği 6 maçta puan kaybı yaşadı. Bordo-mavili takım, Kasımpaşa, Sivasspor, Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Alanyaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 15 puan yitirdi. Trabzonspor ayrıca kendi evinde en son 29 Şubat 2020’de Çaykur Rizespor’u 5-2 yenerek galibiyet elde ederken, 130 gündür sahasında galip gelemiyor.