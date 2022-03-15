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Trabzonspor'da hedef rekorla şampiyonluk

Süper Lig’de bitime 9 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor’un 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, önündeki iki maçı kazanır, takipçisi de kaybederse lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda hedef rekorla şampiyonluk
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Süper Lig’de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, şampiyonluğa koşar adım ilerliyor. 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo mavili takım, lig tarihinin en erken şampiyonluğuna hazırlanıyor. Trabzonspor, ligin 31. haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21’e çıkarırsa, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Bordo-mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için bu hafta Çaykur Rizespor ve 31. haftada Beşiktaş maçlarından 3’er puan alması, Konyaspor’un ise kaybetmesi gerekecek. Bunun dışında Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan fark oluşursa fırtınanın şampiyonluğu kesinleşecek.

En çok puan hedefi

Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla puan rekoruna ortak olacak. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında 73 puan ile lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. 1995-96 sezonunun 29. haftasında 73 puan toplayan Trabzonspor, sahasında 30. haftada Vanspor’a 1-0 yenilince aynı puanla haftayı tamamlayıp şampiyonluk yolunda 3 puan bırakmıştı.

  • 70 puanlı bordo-mavililer, Çaykur Rizespor’u yenmesi halinde puanını 73 yaparak rekora ortak olacak. Ligde en yakın rakibi Konyaspor’un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın da rekoruna göz dikti. Galatasaray, 1987-88’de 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci Beşiktaş’a yaptığı 12 puan fark en yüksek puan farkı olarak tarihe geçti.

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