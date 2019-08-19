Trabzonspor'da Mehmet Topal sesleri
SÜPER LİG

Trabzonspor'da Mehmet Topal sesleri

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Topal'ın adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. İspanya'da futbol oynamak isteyen ve burada istediği teklifleri henüz bulamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor ile menajerler aracılığıyla görüştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Topal

Mehmet Topal

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni sezonda Trabzonspor forması giyebileceği ifade edildi. İspanya'da transfer görüşmelerinde bulunan ancak istediği teklifleri alamayan oyuncunun Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Bordo mavili yönetimin orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir oyuncu aradığı ve Mehmet Topal'ın da bonservisinin elinde olması sebebiyle girişimlere başladığı aktarıldı.

  • Yurt dışında görüştüğü takımlardan olumlu sonuç alamazsa Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirecek olan Mehmet Topal'ın Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtildi. Oyuncu cephesinden gelen haberlere göre forma giyebileceği bir takım arayan oyuncunun bu kapsamda Trabzonspor'a daha yakın olduğu ifade ediliyor.

Daniel Sturridge İstanbul'a geldi
Daniel Sturridge İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da Daniel Sturridge belirsizliği son bulmak üzere. Bordo mavililer İngiliz futbolcuyu transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.Uzun süredir yapılan görüşmeleri olumlu şekilde noktalamak isteyen bordo mavili yönetimin burada yapılacak son pazarlıkların ardından oyuncuyu Trabzon'a götürmesi bekleniyor.İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncunun Trabzonspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.Piyasa değeri 15 milyon euro olan İngiliz forvet Daniel #Sturridge&#39;in kariyer performansı. pic.twitter.com/R30ivqEVtv&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Temmuz 2019

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