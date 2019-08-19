Trabzonspor'da Mehmet Topal sesleri

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni sezonda Trabzonspor forması giyebileceği ifade edildi. İspanya'da transfer görüşmelerinde bulunan ancak istediği teklifleri alamayan oyuncunun Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Bordo mavili yönetimin orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir oyuncu aradığı ve Mehmet Topal'ın da bonservisinin elinde olması sebebiyle girişimlere başladığı aktarıldı.

Yurt dışında görüştüğü takımlardan olumlu sonuç alamazsa Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirecek olan Mehmet Topal'ın Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtildi. Oyuncu cephesinden gelen haberlere göre forma giyebileceği bir takım arayan oyuncunun bu kapsamda Trabzonspor'a daha yakın olduğu ifade ediliyor.