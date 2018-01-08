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Trabzonspor'da Sakıb harekatı başlıyor

Sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor'da Mas'ın takımdan ayrılmasıyla sol bek transferine öncelik verilirken, bordo-mavililerin listesinde yer alan Antalyasporlu Sakıb Aytaç için düğmeye bastığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakıb Aytaç bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 17 maçta 3 asist kaydetti.

Sakıb Aytaç bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 17 maçta 3 asist kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan Sakıb'ı ısrarla istemesi üzerine harekete geçme kararı alan yönetimin, transferi bir miktar para karşılığında bitirmeyi planladığı, Volkan Şen ve Bero'nun takas olarak önerilebileceği de ifade edildi.

Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye ve Rıza Çalımbay'la yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

  • 4 sezondur kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyen Sakıb, bu sezon takımıyla 17 resmi maça çıkarken, 1470 dakika sahada kaldı.

SA (@sakkk23)'in paylaştığı bir gönderi ()

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