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Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları başladı

19:4614/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Onvo Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer oyuncular ise ısınmanın hareketlerinin ardında topa sahip olma ve dar alan çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.


Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.





#Trabzonspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

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