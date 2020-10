Trabzonspor'dan açıklama: Bir futbolcumuzda pozitif vakaya rastlandı

Trabzonspor, rutin sağlık kontrollerinde bir oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

Hatayspor'da vaka sayısı artıyor Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlı takımda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur" denildi.Süper Lig'de vaka sayısı artıyor: Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı