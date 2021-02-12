Spor Trabzonspordan Bakasetasa yöneltilen soruya tepki Akreditasyonları iptal edildi
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Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soruya tepki: Akreditasyonları iptal edildi

Bordo-mavili kulüp yerel gazeteden bir muhabirin Yunan futbolcu Bakasetas'a yönelttiği, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk Bayrağı'na dönük durunca ne hissediyorsun?" şeklindeki soruyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız futbolcu dün basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlamıştı.
Yıldız futbolcu dün basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlamıştı.

Trabzonspor Kulübü, Anastasios Bakasetas'a yöneltilen soruya ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tesislerde dün gerçekleştirilen basın toplantısında Anastasios Bakasetas'a yerel bir gazete muhabirinin "ırkçı" yaklaşımla yönelttiği sorunun, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmadığı vurgulandı.

"Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA'nın ırkçılığa yönelik 'saygı' duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Öncelikle futbolcumuza yönelik 'ırkçı' bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

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