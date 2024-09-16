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Spor

Trabzonspor'dan Banza'ya yapılan çirkin saldırıya tepki: Hukuki süreç başlatıldı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

09:22 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:54 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan Simon Banza, 79 dakika süre aldı.
Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan Simon Banza, 79 dakika süre aldı.

Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlara tepki geldi.


Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası futbolcu Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan "ırkçı" paylaşımların şiddetle kınandığı belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."




#Trabzonspor
#Simon Banza
#Beşiktaş
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