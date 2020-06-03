Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın önerisine destek

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce, 2020-2021 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi şeklindeki önerinin gündeme getirildiği belirtildi.

"2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu isminin verilmesi önerisini yürekten destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Beşiktaş'tan 2020-2021 Süper Lig sezonuna isim önerisi Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.Yoğun bakıma giderken öğrencilerine şöyle söylemişti:''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...'İlk koronavirüs hastasını tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na sevgi ve minnetle...https://t.co/KfzzKZfQOY pic.twitter.com/6hA1DKLGt2— Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) April 2, 2020

"Ülkemizde Kovid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil, onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."