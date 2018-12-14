Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın devre arasında iki kadının tribünde el işi yaptığı görüntüleri büyük ilgi çekti.
Bordo-mavili kulüp Trabzonspor sevdalısı iki kız kardeş Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar ile samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Eşlerini evde bırakarak Trabzonspor maçlarına gittiklerini ifade eden iki kadının samimi açıklamaları bordo-mavili taraftarları mest etti.
Trabzonspor tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla da bir araya gelen iki kardeşin keyifli röportajı şöyle;
📹🧶 Kız kardeşler ve evlatları 🙂 ❤️💙#FırtınanınYolunda #Trabzonspor pic.twitter.com/HsumxKOFfx
📹🧶 Kız kardeşler ve evlatları 🙂 ❤️💙#FırtınanınYolunda #Trabzonspor pic.twitter.com/HsumxKOFfx— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 14 Aralık 2018
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