Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın devre arasında iki kadının tribünde el işi yaptığı görüntüleri büyük ilgi çekti.

Bordo-mavili kulüp Trabzonspor sevdalısı iki kız kardeş Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar ile samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Eşlerini evde bırakarak Trabzonspor maçlarına gittiklerini ifade eden iki kadının samimi açıklamaları bordo-mavili taraftarları mest etti.

Trabzonspor tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla da bir araya gelen iki kardeşin keyifli röportajı şöyle;