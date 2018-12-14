SÜPER LİG

Trabzonspor maçında tribünde el işi yaparak görüntü veren fanatik kız kardeşler Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, bordo-mavili kulübe keyifli bir röportaj verdi. Tribündeki görüntüleri hakkında açıklamalarda bulunan iki kardeşin takımlarına olan sevdaları bordo-mavili taraftarları mest etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Medical Park'ta çekilen bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Medical Park'ta çekilen bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fotoğraf: DHA

Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın devre arasında iki kadının tribünde el işi yaptığı görüntüleri büyük ilgi çekti.

Bordo-mavili kulüp Trabzonspor sevdalısı iki kız kardeş Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar ile samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Eşlerini evde bırakarak Trabzonspor maçlarına gittiklerini ifade eden iki kadının samimi açıklamaları bordo-mavili taraftarları mest etti.

Trabzonspor tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla da bir araya gelen iki kardeşin keyifli röportajı şöyle;


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