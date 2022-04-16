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Spor Trabzonspordan Hüseyin Türkmen açıklaması "Kas yaralanması tespit edildi"
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Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması: "Kas yaralanması tespit edildi"

Trabzonspor, dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen'in sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan Hüseyin Türkmen açıklaması: Kas yaralanması tespit edildi
Hüseyin Türkmen oyuna devam edememişti

Trabzonspor'da dün akşam oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçının ilk dakikalarında sakatlanan Hüseyin Türkmen oyuna devam edememişti.

Bordo-mavili ekipten, 24 yaşındaki savunmacının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen’in bugün çekilen MR’ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
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