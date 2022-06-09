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Trabzonsporlu Bakasetas milli takım arasında dikkatleri üzerine çekti

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Yunan futbolcu Bakasetas, milli takımda dikkat çekici bir performans sergiliyor. Yunanistan'ın oynadığı 3 milli maçta da gol atma başarısı gösteren orta saha oyuncusu birçok dev takımın da transfer gündemine girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu Bakasetas milli takım arasında dikkatleri üzerine çekti
Bakasetas, milli arada çıktığı 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, Süper Lig'deki formunu milli takımda da sürdürüyor.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunanistan'ın oynadığı 3 milli maça da 11 başlarken tüm karşılaşmalarda gol atma başarısı gösterdi.

Bakasetas son olarak Güney Kıbrıs ile oynanan mücadelede takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Başarılı futbolcu mücadelede atılan ikinci golün de asistini yapan isim oldu.

  • Bakasetas, Kuzey İrlanda ve Kosova maçlarında takımı adına gol atmıştı. 28 yaşındaki yıldız, Güney Kıbrıs maçını da boş geçmedi ve milli arada çıktığı 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

İşte Bakasetas'ın Güney Kıbrıs'a attığı harika gol;
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