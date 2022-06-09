Trabzonsporlu Bakasetas milli takım arasında dikkatleri üzerine çekti

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Bakasetas, Süper Lig'deki formunu milli takımda da sürdürüyor.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunanistan'ın oynadığı 3 milli maça da 11 başlarken tüm karşılaşmalarda gol atma başarısı gösterdi.
Bakasetas son olarak Güney Kıbrıs ile oynanan mücadelede takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Başarılı futbolcu mücadelede atılan ikinci golün de asistini yapan isim oldu.
- Bakasetas, Kuzey İrlanda ve Kosova maçlarında takımı adına gol atmıştı. 28 yaşındaki yıldız, Güney Kıbrıs maçını da boş geçmedi ve milli arada çıktığı 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
İşte Bakasetas'ın Güney Kıbrıs'a attığı harika gol;
bakasetassss 🔥 pic.twitter.com/J1iWZlDqBv
bakasetassss 🔥 pic.twitter.com/J1iWZlDqBv— tese 🏆 (@tesevideo5) June 9, 2022