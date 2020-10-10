Trabzonsporlu futbolcular hazırlık maçında hareketsiz kaldı

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada hakem kararlarıyla ilgili başı oldukça ağrıyan Trabzonspor'da futbolcular hakem kararlarını protesto etti.
Bordo mavili oyuncular, Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında hakem kararlarını protesto etmek için 40 saniye hareketsiz kaldı.
Bu esnada Erzurumsporlu futbolcular, Trabzonspor'un protestosuna saygı gösterdi ve kendi yarı sahasında top çevirdi.
- Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son Gaziantep maçından sonra mücadelenin hakemlerine sert tepki göstermiş ve yaptığı konuşma için savunma yapmayacağını dile getirmişti.
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