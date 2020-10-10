Trabzonsporlu futbolcular hazırlık maçında hareketsiz kaldı

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada hakem kararlarıyla ilgili başı oldukça ağrıyan Trabzonspor'da futbolcular hakem kararlarını protesto etti.

Bordo mavili oyuncular, Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında hakem kararlarını protesto etmek için 40 saniye hareketsiz kaldı.

Bu esnada Erzurumsporlu futbolcular, Trabzonspor'un protestosuna saygı gösterdi ve kendi yarı sahasında top çevirdi.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son Gaziantep maçından sonra mücadelenin hakemlerine sert tepki göstermiş ve yaptığı konuşma için savunma yapmayacağını dile getirmişti.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Abdullah Yılmaz, MHK'ya olan güvensizlik üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu👇



🔹Kulüpçü bir MHK var

🔹Eyyamcı dediğiniz hakemle sözleşme yaptınız

🔹'Kolay penaltı vermeyin' ne demek?

🔹VAR hakeminin yetkileri değişti mi?@_Abdullahyilmaz pic.twitter.com/hdwyOKWoaj — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 23, 2020

Fırat Aydınus'un tepki çeken görüntüsü: Hakemlik lisansı iptal edilebilir Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 90+3. dakikada yediği penaltı golüyle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Penaltı pozisyonunda önce devam kararı veren ancak VAR'ın uyarısı sonrası kenardan izlediği pozisyonda beyaz noktayı gösteren Fırat Aydınus, bordo-mavili camianın tepkisini çekti."MHK kökünden değişmek zorunda"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından hakeme hatalarına dikkati çekerek, "Merkez Hakem Kurulu 4 kez değişti ama hiçbir şey değişmedi. Bu sistem kökünden değişmek zorunda" diyerek isyanını dile getirdi.Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdiGözlemciyle yemek!Gaziantep FK-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus'un maçın ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri olay oldu. Mücadelenin öncesinde mi yoksa sonrasında mı çekildiği bilinmeyen görüntülerde Aydınus'un maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.Talimatlara göre maçlar öncesi ve sonrasında hakem ile gözlemcinin bir araya gelmesinin yasak olduğu bildirildi."Lisansı iptal edilebilir"Konuyla ilgili görüşlerini aktaran eski hakem Abdullah Yılmaz, "Gözlemciler maç öncesi, sırası ve sonrasında Covid testi yaptırmadıkları için hakemlerle bir araya gelemezler. Nitelikli bir MHK'yim diyorsan, ivedilikle hakem ve gözlemci PFDK'ya sevk edilmeli. Aydınus'un önceden 30 gün cezası var, ikinci bir ceza lisans iptaline gidebilir" ifadelerini kullandı.MHK TalimatıGözlemciler maç öncesi sırası ve sonrasında covid test yaptirmadiklari için hakemlerle biraraya gelemezler.!Nitelikli bir MHK yim diyorsan,Ivedilikle hakem ve gözlemci PFDKya sevk edilmeliAydınusun önceden 30gun cezası VAR,ikinci bir ceza lisans iptaline gidebilir https://t.co/57NeueZFc1— ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) October 5, 2020 Video: Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisansı iptal edilebilirMHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer

Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdi Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus'du. Aydınus, bu sezon ilk defa Süper Lig'de maç yönetti.MHK Başkanı Serdar Tatlı yıllar önce yazdığı bir köşe yazısında Fırat Aydınus için 'maç boyunca eyyam yaptı' ifadesini kullanmış ve tecrübeli hakemi eleştirmişti.Tatlı, MHK Başkanı olduktan sonra Fırat Aydınus ile ilgili tutumu merak konusu olmuştu. Serdar Tatlı, Aydınus ile ilgili sıkıntılı geçmişlerine rağmen sözleşme imzaladı ve bu hafta oynanan Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçına atadı.Serdar Tatlı, Fırat Aydınus için ne demişti?Süper Lig'in eski hakemlerinden Abdullah Yılmaz, MHK'ya olan güvensizlik üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu👇🔹Kulüpçü bir MHK var🔹Eyyamcı dediğiniz hakemle sözleşme yaptınız 🔹'Kolay penaltı vermeyin' ne demek?🔹VAR hakeminin yetkileri değişti mi?@_Abdullahyilmaz pic.twitter.com/hdwyOKWoaj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 23, 2020