SÜPER LİG

Trabzonsporlu oyuncu maç esnasında taktik kağıdını yedi

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele esnasında bordo-mavili oyuncu Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in gönderdiği taktik kağıdını kimse görmesin diye yedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 25. haftasında ilginç bir görüntü yaşandı. Gaziantep FK'nın sahasında Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi.

Bordo-mavili oyuncu, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yiyerek yok etti.

İşte Ndiaye'nin kağıdı yediği o görüntüler;

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