Trabzonsporlu oyuncu maç esnasında taktik kağıdını yedi

Süper Lig'in 25. haftasında ilginç bir görüntü yaşandı. Gaziantep FK'nın sahasında Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede Badou Ndiaye taktik kağıdını yedi.
Bordo-mavili oyuncu, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yiyerek yok etti.
İşte Ndiaye'nin kağıdı yediği o görüntüler;
Trabzonsporlu Ndiaye, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi 👀 #SüperLig pic.twitter.com/4BKyLknL0P
Trabzonsporlu Ndiaye, Hüseyin Çimşir’den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi 👀 #SüperLig pic.twitter.com/4BKyLknL0P— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 7, 2020
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