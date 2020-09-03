Trabzonsporlu Sörloth hangi takıma transfer olacak?
Transfer için ısrarcı: Sörloth'u kesin alalım
Trabzonspor’un Norveçli yıldızını kadrosuna katmak isteyen Leipzig’in ilgisi devam ediyor. Bild gazetesinde yer alan haberde, Alman ekibinin teknik direktörü Nagelsmann’ın, 24 yaşındaki Sörloth’un alınması için yönetime baskı yaptığı iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Chelsea’ye imza atan golcü oyuncu Timo Werner’in boşluğunu Trabzonspor’un Norveçli forveti Alexander Sörloth ile doldurmak için ısrarını sürdürüyor. Söz konusu iddiayı Alman basının prestijli yayın organlarından Bild gündeme taşıdı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Sörloth için en ısrarcı takım Leipzig” itirafı sonrası Almanya temsilcisinin Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için yürüttüğü planlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bild’in aktardığı verilere göre; Leipzig Kulübü, Trabzonspor’un kapısını, “Aleksander Sörloth’un satın alma opsiyonunu kullanarak, bonservisini Crytal Palace kulübünden alın ve akabinde 20 milyon euro karşılığında bize satın” teklifiyle çaldı.
Nagelsmann Sörloth için sabırsızlanıyor
Haberin alt satırlarında Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın Süper Lig’in geride kalan sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Sörloth’u kadrosunda görmek için sabırsızlandığı aktarılırken, 24 yaşındaki futbolcunun Leipzig formasını giymek istediğini Trabzonspor yönetimine ilettiği iddia edildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipzig’in ısrarına karşın Sörloth’u kadroda tutmak istediklerini vurgularken, gelişmelerin seyri merak konusu.
Trabzonspor, bir yıllık daha kiralık kontratı bulunan Sörloth’u 6 milyon euro karşılığı renklerine bağlama hakkını elinde bulunduruyor.
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