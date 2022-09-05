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Trabzonspor başsağlığı mesajı yayınladı

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a gelirken trafik kazası geçiren bir taraftarının hayatını kaybettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporlu taraftar nerede, neden vefat etti, ismi nedir?
Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor Kulübü, Kopenhag maçı öncesi Trabzon'a gelirken trafik kazası geçiren bir taraftarının hayatını kaybettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayınladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığımız FC Kopenhag karşılaşmasını izlemek üzere Yalova'dan şehrimize gelirken Akçaabat'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma kaldırılan taraftarımız Tahsin Göksal'ın bu sabah saatlerinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Göksal'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

  • Tahsin Göksal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

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