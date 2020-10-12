Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e: Hakemlere bir el atın

Trabzonsporlu bir taraftar, Yusufeli Barajı’nı incelemek için Artvin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na eşlik eden iş insanı ve aynı zamanda da TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sitemde bulundu.

Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir’e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Fırat Aydınus'un tepki çeken görüntüsü: Hakemlik lisansı iptal edilebilir Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 90+3. dakikada yediği penaltı golüyle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Penaltı pozisyonunda önce devam kararı veren ancak VAR'ın uyarısı sonrası kenardan izlediği pozisyonda beyaz noktayı gösteren Fırat Aydınus, bordo-mavili camianın tepkisini çekti."MHK kökünden değişmek zorunda"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından hakeme hatalarına dikkati çekerek, "Merkez Hakem Kurulu 4 kez değişti ama hiçbir şey değişmedi. Bu sistem kökünden değişmek zorunda" diyerek isyanını dile getirdi.Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdiGözlemciyle yemek!Gaziantep FK-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus'un maçın ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri olay oldu. Mücadelenin öncesinde mi yoksa sonrasında mı çekildiği bilinmeyen görüntülerde Aydınus'un maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.Talimatlara göre maçlar öncesi ve sonrasında hakem ile gözlemcinin bir araya gelmesinin yasak olduğu bildirildi."Lisansı iptal edilebilir"Konuyla ilgili görüşlerini aktaran eski hakem Abdullah Yılmaz, "Gözlemciler maç öncesi, sırası ve sonrasında Covid testi yaptırmadıkları için hakemlerle bir araya gelemezler. Nitelikli bir MHK'yim diyorsan, ivedilikle hakem ve gözlemci PFDK'ya sevk edilmeli. Aydınus'un önceden 30 gün cezası var, ikinci bir ceza lisans iptaline gidebilir" ifadelerini kullandı.MHK TalimatıGözlemciler maç öncesi sırası ve sonrasında covid test yaptirmadiklari için hakemlerle biraraya gelemezler.!Nitelikli bir MHK yim diyorsan,Ivedilikle hakem ve gözlemci PFDKya sevk edilmeliAydınusun önceden 30gun cezası VAR,ikinci bir ceza lisans iptaline gidebilir https://t.co/57NeueZFc1— ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) October 5, 2020 Video: Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisansı iptal edilebilirMHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer