Trabzonsporlu taraftar Nihat Özdemir'e nasıl sitemde bulundu?
Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e: Hakemlere bir el atın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı’nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemiyle karşılaştı.
Haber MerkeziİHA
Trabzonsporlu bir taraftar, Yusufeli Barajı’nı incelemek için Artvin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na eşlik eden iş insanı ve aynı zamanda da TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sitemde bulundu.
Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir’e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.
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