TRANSFER

Trabzonspor'un anlaştığı Vitor Hugo kimdir?

Beşiktaş istemişti, Trabzonspor alıyor

Trabzonspor, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaşma sağladı. Bugün kente gelmesi beklenen Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Haber Merkezi DHA
Vitor Hugo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.

Vitor Hugo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu transfer etti.

Bugün Türkiye’ye gelecek oyuncu akşam saatlerinde Trabzon’da olacak. 29 yaşındaki Sambacı, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Fiorentina forması giydi

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor’un teklifini kabul etti.


Beşiktaş da ilgilenmişti

Fiorentina’da oynadığı dönemde Beşiktaş’ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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