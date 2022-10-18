Spor Trabzonsporun Beşiktaş deplasmanı hikayesi
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanı hikayesi

Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş deplasmanı hikayesini yayınladı. Bordo-mavililerin maçtaki ilk golünü kaydeden Maxi Gomez, "Gol sevincim kızım Catalina içindi" derken, ikinci golü atan Trezeguet, "Kazanmayı hak ettik ama berabere kaldık" ifadelerini kullandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun deplasman hikayesinde Gomez ile Trezeguet neler söyledi?
Maxi Gomez

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, zorlu deplasmanın hikayesi kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Bordo-mavili takımın oynadığı karşılaşma, deplasman yolculuğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla yaptığı maç toplantısına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda, takımın gollerini atan Maxi Gomez ve Trezeguet'in görüşlerine de yer verildi.

Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Yoğun haftanın son günü. Güzel bir müsabaka. Hep beraber arkadaşınız için hareket etmeye devam edin. Bugün burada final maçı değil, 10. hafta maçı" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Gomez ise yaptığı gol sevincine ilişkin, "Gol sevincim kızım Catalina içindi. C harfini gösterdim. Çünkü takıma yardım edebilmek için attığım tüm golleri kızıma adıyorum" dedi.

Trezeguet ise öncelikle maç için hamdetmek istediğini belirterek, "Sonuna kadar mücadele ettik. Harika bir takımımız ve teknik ekibimiz var ve tabii ki taraftarlarımız da her zaman yanımızdalar. Harika taraftarlar var. Bugün kazanmayı hak ettik ama berabere kaldık. Fakat bu sene çok fazla maç oynadık. Beşiktaş maçına gelmeden önce 2 maç daha oynamıştık ancak o sırada rakibimiz bizim maçı beklemeye koyulmuştu ve bizden daha zinde durumdaydılar. Ancak savaştık ve kazanmayı da hak ettik ve inşallah sonraki maçlar için buradan olumlu şeyler çıkarıp devam edeceğiz" dedi.

UEFA Royal Antwerp'e 10 bin euro 'bayrak yakma' cezası verdi
SPOR
UEFA Royal Antwerp'e 10 bin euro 'bayrak yakma' cezası verdi

Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması: Oynama garantisi yok
SPOR
Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması: Oynama garantisi yok
Türk bayrağı yakmışlardı

Türk bayrağı yakmışlardı

​UEFA, Royal Antwerp'e verilen cezayı açıkladı
Durumu iyi değil

'Durumu
iyi değil'

​Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Sürpriz yaşanmadı

Sürpriz yaşanmadı

​Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
'Süreci babam yönetti'

'Süreci babam yönetti'

​Neymar mahkemede ifade verdi.
'Forma garantisi yok'

'Forma garantisi yok'

​Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması.
Okan Buruk'a <br>Alman yardımcı

Okan Buruk'a
Alman yardımcı

​Galatasaray Kulübü anlaşmayı duyurdu.
Bir devir <br>sona erdi

Bir devir
sona erdi

​Dünyaca ünlü golcü gözyaşlarıyla veda etti.
'Kazanmanın <br>imkanı yok'

'Kazanmanın
imkanı yok'

​Thibaut Courtois'dan Ballon d'Or sitemi.
Derbiden <br>tek isim

Derbiden
tek isim

​Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu.
Üç milyon <br>bilet satıldı

Üç milyon
bilet satıldı

​Dünya Kupası'na en çok talep gösteren ülkeler belli oldu.
İşler yolunda gitmiyor

İşler yolunda gitmiyor

Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de genel tablo iç açıcı değil.
Beklenenin altında kaldı

Beklenenin altında kaldı

​Yusuf Yazıcı Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi başlayamadı
Yedek kulübesinde <br>sigara içti

Yedek kulübesinde
sigara içti

​Yıldız futbolcunun görüntüsü büyük tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.