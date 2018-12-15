Trabzonspor’un derbi silahları Rodallega ve Ekuban

Süper Lig’de art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında ağırlığını hissettiren Trabzonspor’un yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçta gol güvenceleri Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban olacak. Burak Yılmaz’ın yokluğunda bu sezon ilk 11’de forma şansı bulunan Rodallega, 7 golle takımının en golcü oyuncusu olurken, Türkiye’de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı. Karadeniz ekibinin bu sezon İngiltere’nin Leeds United Kulübünden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Caleb Ekuban da yedek kulübesinden takıma önemli katkı yaptı. Gana asıllı İtalyan oyuncu, ligde attığı 3 gol ile forma giydiği 59 dakikaya 1 gol sığdırdı, son 2 hafta da Kayserispor ve Atiker Konyaspor’a attığı gollerle performans olarak da yükselişe geçti.

RODALLEGA BOŞ GEÇMİYOR

Konyaspor maçında penaltıdan attığı golle 3 haftalık suskunluğunu bozan Rodellega, Burak Yılmaz’ın yokluğunda bu sezon daha çok forma şansı bulurken, 7 golle takımının en golcüsü durumunda. Karadeniz ekibi, Kolombiyalı futbolcunun gol attığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı. Türkiye’de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş’a gol atmayı başaran Rodallega, Akhisar ve Trabzon formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Bordo-mavililerin diğer gol ümidi ise kulübeden gelerek rakip filelere 3 gol bırakan Ekuban olacak.

Trabzonspor, fanatik kardeşler Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar’ı teknik heyet ve futbolcularla buluşturdu. Teknik direktör Ünal Karaman, fanatik kardeşlere forma hediye etti.

Güneş’e çok büyük saygı duyuyorum

Yarın oynanacak Beşiktaş maçının iki takım için de zor bir maç olacağını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu maçı diğerlerinden farklı görmediğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Beşiktaş son derece saygı duyduğumuz bir camia. Başında da içimizden biri var. Son derece saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir büyüğümüz ve hocamız var. Onlar açısından da bizler açısından da zor bir müsabaka olacak. Sonucu hep beraber göreceğiz” dedi. Trabzonspor, Beşiktaş’ı yenmesi halinde bordo-mavili takımda Şenol Güneş’in görev yaptığı 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Karaman ile göstermiş olacak.

CAS duruşması 14 Mart’a ertelendi

Trabzonspor’un, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı başvuruda 15 Aralık için gün aldığı duruşma, 14 Mart 2019’da görülecek. FIFA Disiplin Komitesi’nin yapılan başvuruyu reddetmesin ardından geçtiğimiz aylarda CAS’a başvuran Trabzonspor’a, 15 Aralık için duruşma tarihi verilmişti. Bu ay gerçekleştirilen kongre nedeniyle bordo-mavililerin erteleme başvurusunun kabul edildiği ve duruşmanın 14 Mart 2019’da yapılacağı kaydedildi.

Kötü tezahürata son verelim

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlarının bütün enerjilerini takımı desteklemek için kullanmasını istedi. Bordo-mavili kulübün başkanı, “Bu kadar güzel türkülerimiz, marşlarımız varken, küfür ve şiddet içeren tezahüratlar neden? Son iki maçtır kötü tezahürat yüzünden alt tribünlerimiz bir sonraki maç için kapatıldı. Haydi arkadaşlar, bütün enerjimizi takımımızı desteklemek için kullanalım ve kötü tezahürata son verelim” açıklamasını yaptı.