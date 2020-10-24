Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i:
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Peki Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?
Haber MerkeziDHA
Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kadroda iki değişiklik bekleniyor
Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
“Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
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