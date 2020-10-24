Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i nasıl olacak?

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kadroda iki değişiklik bekleniyor

Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı artıyor Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Trabzonspor’da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Daha önce Ekuban'ın testi pozitif çıkmıştıTrabzonspor Kulübü, Gana Milli Takımı'ndan dönen Caleb Ekuban'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır."Trabzonsporlu Caleb Ekuban koronavirüse yakalandıFenerbahçe-Trabzonspor derbisi Cüneyt Çakır'ın

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi Cüneyt Çakır'ın Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:23 Ekim Cuma20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker24 Ekim Cumartesi13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık25 Ekim Pazar13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır26 Ekim Pazartesi20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu



