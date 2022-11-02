Trabzonspor'un forvetleri hücum edecek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçı olan Monaco karşısında henüz ilk dakikalarda kırmızı kart görerek Trabzonspor’u 10 kişi bırakan Maxi Gomez’e verilen 3 maç ceza bütün planları bozdu. Normalde 2 maç ceza alması beklenen Uruguaylı futbolcu yarın iç sahada Ferencvaros ile yapılacak grubun son karşılaşmasında forma giyeceği hesabı yapılıyordu.

Ancak UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu’nun 3 maç men cezası vermesi bordo-mavili takımın teknik heyetini mecburi plan değişikliğine itti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros’a karşı yine Umut Bozok ile mücadeleye başlayacak. Son antrenmanda tecrübeli futbolcuyla özel olarak ilgilenen Avcı’nın, mutlak kazanmak için çıkacakları maç öncesi beklentilerini dile getirdiği öğrenildi.

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İlk 11'de iki kişi belirsiz

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında sonradan oyuna soktuğu Djaniny’yi bu kez Umut ile birlikte ilk onbirde sahaya sürmeyi planlıyor. Sağ kanatta Djaniny, solda Trezeguet, forvette Umut Bozok’un ardından sürpriz çıkışlarla gol arayacak. Orta sahada Hamsik ve Bakasetas’ın yanındaki üçüncü isim ise Gbamin ile Siopis arasından tercih edilecek. Savunmanın ortasında Bartra’nın yeri garanti, ikincisi ise Vitor Hugo ya da Denswill’den biri olacak. Yeri garanti olanlardan diğer ikisi ise sağ bekte Larsen, solda ise Eren Elmalı.

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