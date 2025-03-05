Trabzonspor'un gençleri tarih yazdı

Trabzonspor U19 Takımı, Juventus'un ardından Atalanta'yı da devirdi ve adını UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadele bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.
90 dakikası golsüz eşitlikle sona eren maçta seri penaltı atışları sonucu kazanan takım Trabzonspor oldu.
Bu sonucun ardından bordo-mavili genç takım, adını çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor U19 Takımı, Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle yarı finale çıkma mücadelesi verecek.