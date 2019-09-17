Trabzonspor’un hakkını söke söke alacağız
SÜPER LİG

Trabzonspor’un hakkını söke söke alacağız

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hakem hatalarına sert tepki gösterdi. Türk futbolunda herkes için adaletin sağlanacağı bir ortamın oluşturulması gerektiğini aktaran Doğan, “Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor’un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzonspor’un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor camiası G.Birliği’nin 2. golü öncesi Sturridge’ee yapılan hareketin faul olduğunu belirterek, maçın hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemlerine büyük tepki göstermiştii.

Trabzonspor camiası G.Birliği’nin 2. golü öncesi Sturridge’ee yapılan hareketin faul olduğunu belirterek, maçın hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemlerine büyük tepki göstermiştii.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezon başından beri planlı bir şekilde hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek, “Fenerbahçe karşılaşmasında Nwakaeme’nin ve Malatyaspor maçında Ekuban’ın yüzde 100’lük penaltı pozisyonları es geçilmiştir. Bu ve buna benzer pozisyonlar ne sahadaki hakem ne de VAR’daki hakemler tarafından görülmemiştir. Bizde yok olan VAR, başka bazı takımların maçlarında garip bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hakemlik kariyeri boyunca yönettiği Trabzonspor karşılaşmalarında takımımıza 12 maçın 10’unda puan kaybı yaşatan Mete Kalkavan’ın bu karşılaşmaya atanması bile bizim için başlı başına bir skandal iken, yediğimiz golün öncesinde Daniel Sturridge’e yapılan müdahaleye faul vermemesi ve akabinde VAR sisteminden bu pozisyonun izleme ve izlettirilme gereği bile duyulmaması yaşananları artık ‘operasyon’ boyutuna taşımıştır. Yine aynı 34. dakikada Obi Mikel’e taç çizgisi üzerinde yapılan kasti faul de kasıtlı bir şekilde es geçilmiştir. Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan
Ertuğrul Doğan

TFF UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADI

Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) oluşum sürecini yakından takip ettiklerini ve kurulların oluşum sürecindeki uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, “Türk futbolunun daha 4. haftadan yönetilemez hale gelmesi, hakemlerin bu denli tartışılıyor olması, PFDK ve Tahkim Kurulunun verdiği-veremediği kararlara yükselen sesler tamamen TFF’nin ve kurullarının oluşum sürecindeki sancıların bir sonucudur. Tek kulüp çatısı altında birleşen bir grup ve perde arkasında bu grup sayesinde hem TFF’yi hem de kurulları yönetme hevesindeki kişilerin etkinliği ve yetkinliği acilen sonlandırılmalıdır.”

ALIŞILMIŞ TEZGAHLARA PRİM VERİLMEYECEK

Türk futbolunda herkes için adaletin sağlanacağı ortamın oluşturulması gerektiğini aktaran Doğan, şu görüşleri paylaştı: “Bilinmelidir ki Trabzonspor sadece kendisi için değil, efsane futbolcumuz Dozer Cemil Usta’nın adının verildiği sezonda yüklendiği misyonla tüm kulüpler için eşit yarış ve adalet arzulamaktadır. Trabzonspor’u hakem hatalarıyla yıldırmaya çalışanlar şunu bilsin ki camiamızla birlikte hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Türk futbolundaki adaletli bir yönetim için yine camiamızla beraber her türlü ortamda her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Zaman zaman bu tür bilinçli operasyonlara maruz kalan, alın teri sayısız kez masa başı kirli oyunlar ve kapalı kapılar ardındaki hesaplarla gasp edilmeye çalışılan Trabzonspor, alışılmış tezgahlara prim vermeyecektir. Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor’un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzonspor’un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin.”

  • Avrupa yolculuğu bugün başlıyor
  • UEFA Avrupa Ligi C grubunda yer alan Trabzonspor, gruptaki ilk maç için bugün İspanya’ya gidiyor. Perşembe günü İspanya’nın Getafe takımı ile oynayacak olan bordo-mavili takım, bu sabah antrenmandan sonra özel uçakla Madrid’e gidecek. Yarın maçın oynanacağı statta Getafe karşılaşmasına yönelik son çalışmasını yapacak olan Trabzonspor, antrenman sonrasında kampa girerek maç saatini bekleyecek. Bordo-mavili kafile maç sonrasında yine özel uçakla Trabzon’a dönecek.
  • Fırtına’ya Sloven hakem
  • UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Getafe ile Trabzonspor arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Dejan Balazic yapacak.
  • Ekuban’a operasyon
  • Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, İvanildo Fernandes ve dün İtalya’da ameliyat olan Caleb Ekuban ’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, “Ekuban’ın ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir. Fernandes‘in yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildi. 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Cisse'te çöktü
Cisse'te çöktü

Süper Lig’in 4. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip ise 4. maçını da kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Alanya karşısında öne geçen sarı-lacivertliler, defansta yaptığı büyük hatalar sonucu rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. 39. dakikada Vedat Muriqi ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse’un çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1. 43’de Bakasetas’ın soldan ortasında arka direkte Fernandes’in vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede topa sahip oldu. 45’de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Campos’un ortasında Altay’dan seken topa Fernandes’in röveşatasını F.Bahçe kalecisi iki hamlede kontrol etti. 45+2’de Fernandes’in soldan kullandığı uzun taç atışında, Altay ile savunma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse’ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti :1-1. 46’da Altay’ın kısa kullandığı kale vuruşunda Jailson topu uzaklaştırmak isterken Bakasetas’a çarpan topu önünde bulan Cisse, yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 60’da Luiz Gustavo’nun soldan ortasında Kruse’nin kafa vuruşu kaleci Marafona’da kaldı. 62. dakikada Ozan Tufan’ın kaptırdığı top sonrası sol çaprazdan ceza alanı içine giren Fernandes, sağ ayağıyla yerden vuruşla topu Altay’ın altından ağlarla buluşturdu: 3-1. 64’de Deniz’in soldan kullandığı kornerde Rodrigues’in vuruşunda kaleci Marafona’dan seken top yan kale direğinden geri dönerken defans topu uzaklaştırdı. 85’de Alper yerde kaldı hakem “devam” dedi. 90+2’de Bakesatas’ın vuruşu üst direkten döndü. Çok mutsuzuzAlanyaspor’un 2. golü öncesi büyük hata yapan Jailson maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Brezilyalı oyuncu, “Çok mutsusuz. İstediğimiz sonucu alamadık. Bireysel hatalar yaptık ancak kafamızı kaldırmamız gerekiyor ve gelecek hafta evimizde iyi bir sonuç almamız gerekiyor” dedi. Asıl mevkisi yerine stoperde oynadığı şeklindeki soru üzerine Jailson “Antrenmanlarda da sürekli çalıştığım bir pozisyon. Maalesef bir hata yaptım ama nerede oynarsam oynayayım böyle bir hata yapmamalıyım. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.Yine AlanyaFenerbahçe, Süper Lig’de 8 maç sonra yine Alanyaspor’a yenildi. Geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe’nin bu serisi de yine Alanya deplasmanında son buldu.Luiz Gustavo ilk kezFenerbahçe, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11’de zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti. Ligin 3. haftasındaki Trabzonspor maçında 11’de oynayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, yerine yeni transferlerden Luiz Gustavo 11’de sahaya çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, ilk kez bir lig maçında forma giydi. Emre’nin kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Alanya’da kiralık olarak yarım devre forma giyen Ozan Tufan kaptan olarak sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu Alanya karşısında sağ bekte görev aldı. Zanka ve Altay'ın uyumsuzluğu Fenerbahçelileri kızdırdı

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