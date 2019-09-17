Trabzonspor’un hakkını söke söke alacağız

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezon başından beri planlı bir şekilde hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek, “Fenerbahçe karşılaşmasında Nwakaeme’nin ve Malatyaspor maçında Ekuban’ın yüzde 100’lük penaltı pozisyonları es geçilmiştir. Bu ve buna benzer pozisyonlar ne sahadaki hakem ne de VAR’daki hakemler tarafından görülmemiştir. Bizde yok olan VAR, başka bazı takımların maçlarında garip bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hakemlik kariyeri boyunca yönettiği Trabzonspor karşılaşmalarında takımımıza 12 maçın 10’unda puan kaybı yaşatan Mete Kalkavan’ın bu karşılaşmaya atanması bile bizim için başlı başına bir skandal iken, yediğimiz golün öncesinde Daniel Sturridge’e yapılan müdahaleye faul vermemesi ve akabinde VAR sisteminden bu pozisyonun izleme ve izlettirilme gereği bile duyulmaması yaşananları artık ‘operasyon’ boyutuna taşımıştır. Yine aynı 34. dakikada Obi Mikel’e taç çizgisi üzerinde yapılan kasti faul de kasıtlı bir şekilde es geçilmiştir. Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

TFF UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADI

Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) oluşum sürecini yakından takip ettiklerini ve kurulların oluşum sürecindeki uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek, “Türk futbolunun daha 4. haftadan yönetilemez hale gelmesi, hakemlerin bu denli tartışılıyor olması, PFDK ve Tahkim Kurulunun verdiği-veremediği kararlara yükselen sesler tamamen TFF’nin ve kurullarının oluşum sürecindeki sancıların bir sonucudur. Tek kulüp çatısı altında birleşen bir grup ve perde arkasında bu grup sayesinde hem TFF’yi hem de kurulları yönetme hevesindeki kişilerin etkinliği ve yetkinliği acilen sonlandırılmalıdır.”

ALIŞILMIŞ TEZGAHLARA PRİM VERİLMEYECEK

Türk futbolunda herkes için adaletin sağlanacağı ortamın oluşturulması gerektiğini aktaran Doğan, şu görüşleri paylaştı: “Bilinmelidir ki Trabzonspor sadece kendisi için değil, efsane futbolcumuz Dozer Cemil Usta’nın adının verildiği sezonda yüklendiği misyonla tüm kulüpler için eşit yarış ve adalet arzulamaktadır. Trabzonspor’u hakem hatalarıyla yıldırmaya çalışanlar şunu bilsin ki camiamızla birlikte hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Türk futbolundaki adaletli bir yönetim için yine camiamızla beraber her türlü ortamda her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Zaman zaman bu tür bilinçli operasyonlara maruz kalan, alın teri sayısız kez masa başı kirli oyunlar ve kapalı kapılar ardındaki hesaplarla gasp edilmeye çalışılan Trabzonspor, alışılmış tezgahlara prim vermeyecektir. Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor’un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzonspor’un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin.”

Avrupa yolculuğu bugün başlıyor

UEFA Avrupa Ligi C grubunda yer alan Trabzonspor, gruptaki ilk maç için bugün İspanya’ya gidiyor. Perşembe günü İspanya’nın Getafe takımı ile oynayacak olan bordo-mavili takım, bu sabah antrenmandan sonra özel uçakla Madrid’e gidecek. Yarın maçın oynanacağı statta Getafe karşılaşmasına yönelik son çalışmasını yapacak olan Trabzonspor, antrenman sonrasında kampa girerek maç saatini bekleyecek. Bordo-mavili kafile maç sonrasında yine özel uçakla Trabzon’a dönecek.

Fırtına’ya Sloven hakem

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Getafe ile Trabzonspor arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Dejan Balazic yapacak.

Ekuban’a operasyon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, İvanildo Fernandes ve dün İtalya’da ameliyat olan Caleb Ekuban ’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, “Ekuban’ın ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir. Fernandes‘in yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildi. 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.