Fırtına evinde duvar örüyor

Süper Lig’de Sivasspor’u kendi sahasında 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi’nde yaptığı 8 iç saha maçının 6’sında gol yemedi. Trabzonspor, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Bordo-mavililer, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta 1 gol yedi.

Karadeniz ekibi, iç sahada Hatayspor’u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK’yı 3-2 yendiği maçta gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Sivaspor’u ise 1-0 mağlup etti.

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Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.

Avrupa'da da etkili

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka’nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fransa’nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı. Avrupa’da sahasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi 6 gol atarken, 1 gol yedi.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti. Bordo-mavililer, geçen sezon 5 maçta 6 gol yerken bu sezon kalesinde 4 gol daha az gördü.

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