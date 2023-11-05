Trabzonspor'un İstanbul Avcı'sı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakem yönetimi büyük tepki çekti. Ahmet Çakar, "Hakem ve TFF dua etsin Trabzon maçı kazandı" derken, Erman Toroğlu ise mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.