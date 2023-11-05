Trabzonspor'un İstanbul Avcı'sı

Abdullah Avcı maç sonu futbolcularını tek tek tebrik etti.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.
Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
2020-2021 Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor: 0-1
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-2
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor: 1-1
2020-2021 Trabzonspor-Karagümrük: 2-0
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray: 2-2
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor: 0-2
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir: 0-0
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük: 1-1
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor: 3-1
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor: 4-1
2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir: 1-0
2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor: 1-2
2023-2024 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0
2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3