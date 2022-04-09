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Trabzonspor'un İstanbul planı

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor, son hafta oynanacak Başakşehir maçının Olimpiyat Stadyumu'na alınmasını istiyor.

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Trabzonsporun İstanbul planı
Bordo-mavili futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 13 puan önünde lider olan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti.

Sahasında oynayacağı 33. haftadaki Karagümrük maçında matematiksel olarak mutlu sona ulaşmayı arzulayan bordo-mavililer, TFF talimatları gereği son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasında kupasını taraftarının önünde kaldıracak.

Olimpiyat Stadı planı


Sabah'ın aktardığı habere göre ligin son maçında Başakşehir ile İstanbul'da oynayacak bordo-mavililer, bu müsabakanın Fatih Terim Stadı yerine 70 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınması için Başakşehir ile ön görüşmede bulundu.

Turuncu-lacivertlilerin öneriye sıcak baktığı bildirildi. Trabzonspor bu isteği kabul görmesi halinde İstanbul'daki taraftarıyla da büyük bir kutlama yapacak.

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