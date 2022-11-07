Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile temsilcimiz Trabzonspor gibi Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım bu turda eşleşecek.

Bu turun kazananları, aralarında Başakşehir ile Sivasspor'un da bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

Çeyrek finalden önce aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek.

Avrupa Ligi üçüncüleri

Trabzonspor

Bodo Glimt

Ludogorets

Sheriff

Karabağ

AEK Larnaca

Braga

Lazio

Konferans Ligi ikincileri

Fiorentina

Lech Poznan

Dnipro

Cluj

Anderlecht

Partizan

Gent

Basel

Son 16 turuna direkt yükselenler

Başakşehir

Sivasspor

AZ Alkmaar

Djurgarden

Nice

Slovan Bratislava

Villarreal

Wet Ham United

Konferans Ligi son 32 turuna kalan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.



Sizce kuradan hangi takım gelir❓ pic.twitter.com/5AfQEiiULG REKLAM November 4, 2022