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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi bugün belirlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Konferans Ligindeki rakibi belli oluyor
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UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile temsilcimiz Trabzonspor gibi Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım bu turda eşleşecek.

Bu turun kazananları, aralarında Başakşehir ile Sivasspor'un da bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

Çeyrek finalden önce aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek.

Avrupa Ligi üçüncüleri

  • Trabzonspor
  • Bodo Glimt
  • Ludogorets
  • Sheriff
  • Karabağ
  • AEK Larnaca
  • Braga
  • Lazio

Konferans Ligi ikincileri

  • Fiorentina
  • Lech Poznan
  • Dnipro
  • Cluj
  • Anderlecht
  • Partizan
  • Gent
  • Basel

Son 16 turuna direkt yükselenler

  • Başakşehir
  • Sivasspor
  • AZ Alkmaar
  • Djurgarden
  • Nice
  • Slovan Bratislava
  • Villarreal
  • Wet Ham United

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