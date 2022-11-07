Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile temsilcimiz Trabzonspor gibi Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım bu turda eşleşecek.
Bu turun kazananları, aralarında Başakşehir ile Sivasspor'un da bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.
Çeyrek finalden önce aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek.
Avrupa Ligi üçüncüleri
- Trabzonspor
- Bodo Glimt
- Ludogorets
- Sheriff
- Karabağ
- AEK Larnaca
- Braga
- Lazio
Konferans Ligi ikincileri
- Fiorentina
- Lech Poznan
- Dnipro
- Cluj
- Anderlecht
- Partizan
- Gent
- Basel
Son 16 turuna direkt yükselenler
- Başakşehir
- Sivasspor
- AZ Alkmaar
- Djurgarden
- Nice
- Slovan Bratislava
- Villarreal
- Wet Ham United
Konferans Ligi son 32 turuna kalan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Sizce kuradan hangi takım gelir❓ pic.twitter.com/5AfQEiiULG
Konferans Ligi son 32 turuna kalan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.