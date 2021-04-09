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Trabzonspor'un Rizespor karnesi: 26-5

Süper Lig'de iki maçlık galibiyet özlemine son vermek isteyen Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin rakibine karşı 26-5 üstünlüğü bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Trabzonsporun Rizespor karnesi: 26-5
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor kazanmıştı.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

Bordo-mavililer, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 4 maç da ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor, Rize'de oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

  • İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip gelmişti.

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