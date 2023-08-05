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Spor

Trabzonspor’un stadına tarihi sponsorluk

Trabzonspor’un boşta bulunan isim sponsorluğunda anlaşma tamamlandı. Bordo-mavililer, kulüp tarihinin en büyük anlaşmasıyla sponsor firmadan 5 yıllık kontratla toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak.

14:11 . 5/08/2023 Cumartesi
DHA
Trabzonspor 5 yıllık kontratla toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor 5 yıllık kontratla toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor’un 1 yıldır boşta bulunan isim sponsorluğunda uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile sponsor firma arasında 5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı öğrenildi. Söz konusu anlaşma önümüzdeki hafta lansmanla duyurulacak ve bordo-mavili kulübün kasasına bu anlaşmayla 1 milyar 500 milyon TL girecek. Sponsorluk konusunda Başkan Doğan’dan uzun süredir sonuç bekleyen taraftarlar, stadın yeni isminin açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor.


1 yıldır boştaydı

Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2022 yılı sezon sonunda süresi dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Önceki başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde yürütülen isim sponsorluğu için görüşmeler sürerken Ağaoğlu istifa ederek kulüpte olağanüstü kongreye gidilmişti. Dönemin Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın aday olarak başkan seçilmesi sonrasında süreci, yeni başkan Doğan devralmıştı. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında, döviz kurunun hızlı yükselişi ve ödenecek kur bazında görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.


Yaklaşık 47 milyon euroyu bulacak

Trabzonspor tarihinin en yüksek meblağlı sponsorluk anlaşmasında, vergiler düşüldüğünde rakamların güncel döviz kuruyla 47 milyon Euro’yu bulacağı tahmin ediliyor. Bordo-mavili kulübün söz konusu kontratla her yıl kasasına 9 milyon Euro’dan fazla para girmesi bekleniyor.



#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
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