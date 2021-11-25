Spor Trabzonsporun toplam borcu açıklandı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'da 4-5 Aralık'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübün toplam borcu açıklandı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonsporun toplam borcu açıklandı
Trabzonspor, Süper Lig'de lider durumda.

Trabzonspor'da 4-5 Aralık'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübün toplam borcunun, 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıklandı.

Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, beraberindeki üyeler ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.

Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi.

Kulübün genel kurulunda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirten Ören, mali tabloyu aktardıktan sonra Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Metro saldırganıiçin tutuklama talebi

Metro saldırganı
için tutuklama talebi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı.
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

'Haksızsam<br>bir daha dövün'

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.