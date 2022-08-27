Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Trabzonspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Lig'inde temsil edecek.
H Grubu'nda Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile eşleşen bordo-mavililer, bu takımlarla bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek.
Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.
Trabzonspor'un fikstürü
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu. Bordo-mavililer turnuvaya Macaristan deplasmanıyla başlayacak.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi grup fikstürü şöyle:
- 8 Eylül: Ferencvaros (D)
- 15 Eylül: Kızılyıldız
- 6 Ekim: Monaco (D)
- 13 Ekim: Monaco
- 27 Ekim: Kızılyıldız (D)
- 3 Kasım: Ferencvaros