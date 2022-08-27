Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçımı Ferencvaros ile yapacak.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Trabzonspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Lig'inde temsil edecek.

H Grubu'nda Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile eşleşen bordo-mavililer, bu takımlarla bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek.

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.

Trabzonspor'un fikstürü

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu. Bordo-mavililer turnuvaya Macaristan deplasmanıyla başlayacak.

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Trabzonspor'un Avrupa Ligi grup fikstürü şöyle:

8 Eylül: Ferencvaros (D)

15 Eylül: Kızılyıldız

6 Ekim: Monaco (D)

13 Ekim: Monaco

27 Ekim: Kızılyıldız (D)

3 Kasım: Ferencvaros

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SPOR Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım

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