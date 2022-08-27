Spor Trabzonsporun Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşen Trabzonspor'un fikstürü belli oldu. Peki, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını hangi takımla oynayacak ve Trabzonspor'un fikstürü nasıl olacak? Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun UEFA Avrupa Ligi fikstürü
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçımı Ferencvaros ile yapacak.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Trabzonspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Lig'inde temsil edecek.

H Grubu'nda Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile eşleşen bordo-mavililer, bu takımlarla bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek.

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.

Trabzonspor'un fikstürü

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu. Bordo-mavililer turnuvaya Macaristan deplasmanıyla başlayacak.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi grup fikstürü şöyle:

  • 8 Eylül: Ferencvaros (D)
  • 15 Eylül: Kızılyıldız
  • 6 Ekim: Monaco (D)
  • 13 Ekim: Monaco
  • 27 Ekim: Kızılyıldız (D)
  • 3 Kasım: Ferencvaros

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım
SPOR
Trabzonspor'un rakiplerini tanıyalım

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Havalara uçmayacağız

'Havalara uçmayacağız'

Erol Bulut, 5-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan beni istedi

'Başkan beni istedi'

​Adis Jahovic'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı.
Çılgın teklif

Çılgın teklif

Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar.
İlk maç Kiev

İlk maç Kiev

​Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu.
Hedefte Mmaee ve <br>Dembele var

Hedefte Mmaee ve
Dembele var

​Beşiktaş transferde gaza bastı.
Hearts ile başlıyor

Hearts ile başlıyor

​Başakşehir'in Konferans Ligi grup fikstürü belli oldu
Yiğidolar<br>ilk maç evinde

Yiğidolar
ilk maç evinde

​Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu.
Kadir Has Stadı'nın<br>adı değişiyor

Kadir Has Stadı'nın
adı değişiyor

​İsim sponsorluğu için anlaşma sağlandı.
'Ben de tribünde <br>savaşırım'

'Ben de tribünde
savaşırım'

​Cihat Arslan basın toplantısında, kendisine küfredenler hakkında konuştu.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı kiraladı.
Muhteşem gol

Muhteşem gol

​Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, muhteşem bir gole imza attı.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da flaş istifa.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.