Trabzonspor'un yıldızı Gervinho'dan şampiyonluk sözleri

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan bordo-mavili takımda sabah antrenmanı öncesinde yeni transferlerden Gervinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi çalışmaları değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı artırıyoruz. Şu an için her şey yolunda" diye konuştu.

Takımda çok iyi karşılandığını aktaran Gervinho, "Herkes bana çok iyi ve misafirperver davrandı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sezon sonundaki hedeflerimize ulaşmak için uygun bir atmosfer var" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, sezon sonu hedefleriyle ilgili, şunları kaydetti:

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"İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz."

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"Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım"

Gervinho, Trabzonspor'a transfer olmasında teknik direktör Abdullah Avcı ile kendisine sunulan projenin etkili olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübe transfer sürecini anlatan Fildişi Sahilli futbolcu, "Tercihimin sebebi hocayla ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım" şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor'a daha kolay adapte olabilmek ve daha iyi ilişki kurabilmek için önce Türkiye'de oynamış arkadaşlarıyla konuştuğunu aktaran yıldız oyuncu, "Yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma yolunda adaptasyonumuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledim. Daha önce çok iyi atmosfer olduğunu duyuyorduk. Bundan dolayı izlemiştim" diye konuştu.

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"Misafirperverlik ve karşılama çok güzeldi"

Trabzonspor taraftarıyla ilgili daha önce iyi şeyler duyduğunu vurgulayan Gervinho, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın coşkusunu duymuştum. İmza töreninden sonra tatildeyken Zokora ile konuştum. Taraftarların neşeli ve büyük bir ambiyans yarattığını biliyorum. Henüz ne yazık ki görmedim. İnşallah bunu yaşarım. Taraftarlar olmadan oynamak çok garipti. Bu durumu sevmiyorum. Ambiyansın önemli olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle taraftarların önünde oynayamadık. Sporcular olarak taraftarın önünde oynamaya alışığız. Havalimanındaki karşılama kendimi çok iyi hissettirdi. Bana bahsedilen şekilde olduğunu görmek güzeldi. Misafirperverlik ve karşılama çok güzeldi."

Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'da coşkulu bir şekilde karşılandı pic.twitter.com/lmRWzarJwX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 25, 2021

"Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım"

Hücum hattının birçok bölgesinde görev yapabildiğini dile getiren Gervinho, "Hücumda oynuyorum. Hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekirse orada oynayacağım. Önemli olan nerede oynadığımdan ziyade iyi bir performans sergilemem" diyerek sözlerini tamamladı.

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