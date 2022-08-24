Spor Trabzonspor Gbamini kadrosuna kattı
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Trabzonspor Gbamin'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha için gündeme gelen son isim Fildişi Sahilli Jean Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Gbamin kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda forma giymiştir? Detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Gbamini kadrosuna kattı: Gbamin kimdir?
Gbamin kimdir, nereli, kaç yaşında, sakatlıkları nedir?

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçını bekleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da ara vermiyor. Bordo-mavililer orta saha transferi için son olarak Jean Philippe Gbamin'i Everton'dan bedelsiz olarak kiraladı.

Gbamin için opsiyonlu kiralık teklifi

Abdullah Avcı'nın 6 numara bölgesine oyunu yönlendirecek bir isim bakılmasını istediği öğrenilirken, Avcı'nın Jean Philippe Gbamin ismine onay verdiği ve transferin kiralık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gbamin'in kariyeri

Jean Philippe Gbamin, Fildişi Sahili'nin San-Pedro kentinde dünyaya gelmiş, 18 yaşında Lens altyapısından Lens A takımına yükselmiştir.

Lens formasıyla 3 sezonda çıktığı 98 maçta 4 gol 2 asist yapan Gbamin, 2016 yazında 5 milyon Euro karşılığında Mainz'ın yolunu tuttu.

Yükselişi devam etti

Mainz'da da iyi bir performans sergileyerek 95 maça çıkan Fildişi Sahilli orta saha 3 gol 5 asist yaptı ve 25 milyon Euro'ya Premier Lig'in, Everton'ın yolunu tuttu.

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Everton'a imza attıktan birkaç hafta sonra ciddi bir uyluk sakatlığı yaşayan Gbamin, 7-8 ay sahalardan uzak kaldı. Tam kurtuldu derken bu sefer de aşil tendonunda yırtık yaşayan Gbamin, yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sakatlıktan dönen 26 yaşındaki futbolcu bu seferde iç bağlarında sorun yaşayarak yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kaldı.

Rusya'ya kiralandı

Sakatlıklardan sonra Everton'daki formasından uzaklaşan Gbamin, 2022 devre arasında CSKA Moskova'ya kiralandı. Burada 13 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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