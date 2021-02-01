Transfer haberleri: Süper Lig'de imzalar atılıyor: İşte son gün transferleri Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. Bu kritik günde Süper Lig'de atılan imzaları ve transferle ilgili yaşanan bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 09:30 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 10:18 Yeni Şafak