Spor Süper Ligde imzalar atılıyor İşte son gün transferleri
TRANSFER

Transfer haberleri:

Süper Lig'de imzalar atılıyor: İşte son gün transferleri

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. Bu kritik günde Süper Lig'de atılan imzaları ve transferle ilgili yaşanan bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv)
(Arşiv)

5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi bugün tamamlanacak. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;

Mısırlı golcü İstanbul'da

  • Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, İstanbul’a geldi.

İrfan Can formayı giydi

  • Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cenk Tosun geri döndü

  • Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı.

Yeni transfer korona oldu

  • Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yunus Mallı Trabzonspor'da

  • Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hollandalı golcü Kayserispor'a imza attı

  • Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı.

Yedlin Galatasaray için geldi

  • Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.

Ademi Karagümrük'te

  • Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor

İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor
Aromalı zehir

Aromalı zehir

​Bir tane nargile 2 paket sigaradan daha fazla zarar veriyor.
31 bin kişiye ceza

31 bin kişiye ceza

Ekipler hafta sonu denetimlerinde binlerce kişiye ceza kesti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak.

​İzmir ve çevre illerde hissedilen depremler korkuttu.

Ülke lideri ve devlet başkanı gözaltına alındı.
Bir ay süreyle yasaklandı

Bir ay süreyle yasaklandı

Toplanma çağrısına İstanbul Valiliği izin vermedi.
Zuladan<br>51 kilo eroin çıktı

Zuladan
51 kilo eroin çıktı

​Dedektör köpek tepki verdi polis harekete geçti.
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

TBMM Başkanı Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ziyaret etti.
Bize aşı ulaşmadı

Bize aşı ulaşmadı

İsrail 5 bin doz yollanacağını açıklamıştı.
DSÖ ‘sıfır’ noktasında

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

​Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar.
Lokantalar<br>açılacak mı?

Lokantalar
açılacak mı?

​Kabinenin kararı merakla bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.