Süper Lig'de imzalar atılıyor: İşte son gün transferleri

5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi bugün tamamlanacak. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;
Mısırlı golcü İstanbul'da
- Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, İstanbul’a geldi.
İrfan Can formayı giydi
- Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cenk Tosun geri döndü
- Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Çok özlemişiz" paylaşımı yapıldı.
Yeni transfer korona oldu
- Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yunus Mallı Trabzonspor'da
- Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Hollandalı golcü Kayserispor'a imza attı
- Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı.
Yedlin Galatasaray için geldi
- Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.
Ademi Karagümrük'te
- Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.