Barcelona Gini Wijnaldum'u kadrosuna katıyor

Barcelona, Liverpool'un yıldız oyuncusu Gini Wijnaldum'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 5 yıldır formasını giydiği İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu, Liverpool'dan ayrılacak.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Barcelona, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 2016 yılında Newcastle'dan 27.5 milyon euro karşılığında transfer olan Wijnaldum için Jurgen Klopp veda eder gibi açıklamalar yapmıştı.

"Her zaman ailemizin bir parçası olacak"

Klopp, "Wijnaldum şu an ve sonsuza dek bir Liverpool efsanesi. Neşeli, özverili ve harika bir karaktere sahip. Bizim için yaptıklarını kelimelerle özetlemem mümkün değil. Başarımızın arkasındaki gizli kahraman olduğunu söyleyebilirim. Liverpool'u onun sevgi dolu kalbinin üzerine inşa ettik. Buradan ayrılsa bile bu durum değişmeyecek. Hayatımızın bir parçası olduğu için takım arkadaşları gibi ben de büyük bir minnettarlık duyuyorum. Onu seviyorum ve her zaman ailemizin bir parçası olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Gini Wijnaldum bu sezon 51 defa giydiği Liverpool formasıyla 3 gol kaydetti.