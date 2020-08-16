Kaan Ayhan resmen Sassuolo'da

Milli stoper Kaan Ayhan'ın, takımı Fortuna Düsseldorf'un Almanya Bundesliga'da küme düşmesinin ardından yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşan Kaan Ayhan, yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Fortuna Düsseldorf Kulübü'nden yapılan açıklamada ise iki kulüp arasında finansal olarak anlaşmanın sağlandığı ve Kaan Ayhan'a yeni kulübünde başarılar dilendiği kaydedildi.

Sassuolo ile Düsseldorf arasında neler yaşanmıştı?

Kaan Ayhan'ın, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyordu. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmemiş ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etmişti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye vermişti.

Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecek Galatasaray yeni sezon öncesinde stoper transferi için harekete geçti. Savunma hattınında derinliği güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Milli stoperin Galatasaray’ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmesi halinde, sarı-kırmızılılar Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacak. Maicon'dan 3 milyon euro gelecekKaan Ayhan transferini, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için Al Nassr kulübüyle anlaşmaya vardı ve oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli alacak. Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun kısa sürede Riyad’a doğru yola çıkacağını söyledi. Maicon’un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi. Galatasaray’ın bu transferle hem Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı hem de finansal fair play kuralları içinde kalmayı amaçladığı kaydedildi. Galeri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcular

Fenerbahçe milli oyunculara teklifte bulundu Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, işleri sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler birkaç isimle anlaşma sağlarken aynı zamanda, diğer isim içinde transfer görüşmelerini sürdürüyor.Fenerbahçe, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Forvet mevkinde oynayan Kenan Karaman ve stoper ile sağ bek mevkinde oynayan Kaan Ayhan’ın transferi için sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.Kenan Karaman’ın sözleşmesinde 2 milyon euro, Kaan Ayhan’ın sözleşmesinde ise 6 milyon euro’ya serbest kalacağına dair madde bulunuyor. Fenerbahçe iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf ile pazarlıklarını sürdürüyor.Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşinde