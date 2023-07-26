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Spor

Transfer Raporu | 26.07.2023

Süper Lig'de ve dünya futbolunda gerçekleşen son transferlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Transfer Raporu / 24.07.2023

Transfer Raporu / 24.07.2023

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#Süper Lig
#Transfer
#Szalai
36 dakika önce
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15 Temmuz
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Ramazan
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