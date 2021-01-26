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Transferde kritik hafta

Transferde kritik hafta

Zirveyi hedefleyen Trabzonspor’da eksiklikleri gidermek için çalışmalar sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Sadece bu sezonu değil, gelecek sezonları da düşünerek, transferlerimizi bu hafta tamamlamak istiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig’de son dönemde aldığı sonuçlarla zirve yarışından kopmayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın scout ekibi ile yaptığı istişareler sonunda transfer çalışmalarına başlandığı öğrenilirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, talepleri aldıklarını, fakat dengeleri bozmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

  • Harcama limitinin yanı sıra takım içindeki dengeleri de düşündüklerini belirten Ağaoğlu, “Teknik heyetin belirlediği isimler konusunda bizim dikkat ettiğimiz taraf maliyetleri. Takıma katkısını teknik direktörümüz bilir. Sadece bu sezonu değil gelecek sezonları da düşünerek transfer çalışmalarını bu hafta sonuna kadar tamamlamak istiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ligde bizim için kaybedilmiş bir hedef yok. Sadece istikrarsız sonuçlar aldık ve bu nedenle geriye düştük. İkinci yarının en iddialı takımlarından biri yine Trabzonspor olacaktır” dedi.

FIRTINA İÇİN ZORLU VİRAJ

Süper Lig’in 10. haftasında teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’yı getirdikten sonra üst sıralara çıkma başarısı gösteren Trabzonspor’da kritik haftaya girildi. Yarın TFF Süper Kupa finalinde Başakşehir ile oynayacak olan bordo-mavililer, hafta sonunda da deplasmanda Beşiktaş ile kader maçına çıkacak. Sezonun ikinci yarısında zirveyi hedefleyen Trabzonspor’da yönetim kurulu da kadrodaki eksiklikleri gidermek için hummalı bir çalışma içine girecek. Ara transfere Gençlerbirliği’nden Berat’ı alarak giriş yapan bordo-mavili yönetim bütçeyi aşmamak ve takım içindeki ekonomik dengeleri bozmamak için de transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.

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