Transferi gündem olan futbolcu konuştu: Beşiktaş'tan teklif gelince çok heyecanlandım

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu anlatan Tayyip Talha Sanuç, “Bu büyük camiaya katıldığım için çok mutluyum. Adım Beşiktaş’la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum. Transferimde emekleri olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Ceyhun Kazancı’ya ve eski kulübümün başkanı Murat Sancak’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Umarım Beşiktaş formasıyla başarılı sezonlar geçiririm. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde oynayacak olmanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim." diye konuştu.

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Teknik direktör Valerien Ismael'in ağır antrenmanlar yaptırdığını sosyal medyadan gördüğünü ve kendisinin de bu sistem için uygun olduğunu altını çizerek belirten Sanuç, "Hocamızın ağır antrenmanlar yaptırdığını sosyal medyadan takip ediyordum. Kendimi tempolu, coşkulu oyun sistemine uygun buluyorum. Hocanın oyun sistemi ve taraftarlarımızın yarattığı atmosferle sahada hırslı bir şekilde oynamamak için hiçbir neden yok. Kaliteli oyuncularımız var. Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Tayyip Talha Sanuç, "17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim. O gün, Türkiye’nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş’ın sahip olduğunu anlamıştım. Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum. Umarım kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olabilirim. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.