Spor Transferi gündem olan futbolcu konuştu Beşiktaştan teklif gelince çok heyecanlandım
FUTBOL FUTBOL

Transferi gündem olan futbolcu konuştu: Beşiktaş'tan teklif gelince çok heyecanlandım

Yaz transfer döneminin son gününde adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Belçika Ligi ekipleriyle anılan ve son dakikada Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Sanuç, burada şampiyonluk yaşamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferi gündem olan futbolcu konuştu: Beşiktaştan teklif gelince çok heyecanlandım
Tayyip Talha Sanuç & Ceyhun Kazancı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu anlatan Tayyip Talha Sanuç, “Bu büyük camiaya katıldığım için çok mutluyum. Adım Beşiktaş’la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum. Transferimde emekleri olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Ceyhun Kazancı’ya ve eski kulübümün başkanı Murat Sancak’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Umarım Beşiktaş formasıyla başarılı sezonlar geçiririm. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde oynayacak olmanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim." diye konuştu.

Teknik direktör Valerien Ismael'in ağır antrenmanlar yaptırdığını sosyal medyadan gördüğünü ve kendisinin de bu sistem için uygun olduğunu altını çizerek belirten Sanuç, "Hocamızın ağır antrenmanlar yaptırdığını sosyal medyadan takip ediyordum. Kendimi tempolu, coşkulu oyun sistemine uygun buluyorum. Hocanın oyun sistemi ve taraftarlarımızın yarattığı atmosferle sahada hırslı bir şekilde oynamamak için hiçbir neden yok. Kaliteli oyuncularımız var. Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Tayyip Talha Sanuç, "17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim. O gün, Türkiye’nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş’ın sahip olduğunu anlamıştım. Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum. Umarım kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olabilirim. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde görüş belirtti.

İtiraz reddedildi

İtiraz
reddedildi

​TFF, Beşiktaş'ın Josef de Souza itirazını reddetti.
İdmana katılmadı

İdmana katılmadı

​Beşiktaş'ta Weghorst endişesi yaşanıyor.
Transfer detayları açıklandı

Transfer
detayları açıklandı

​Koita'nın maaşının bir bölümünü Trabzonspor ödeyecek.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Rizespor Gökhan Akkan'ı kiraladı.
Trabzon'a döndü

Trabzon'a döndü

​Dorukhan Toköz'ün transferi burada devam edecek.
Beşiktaş'ta<br>transferler idmanda

Beşiktaş'ta
transferler idmanda

​Siyah-beyazlılarda Tayfur ve Redmond ilk kez takımla çalıştı.
'Hazır değiller'

'Hazır değiller'

​Okan Buruk yeni transferleri değerlendirdi.
En çok<br>onlar konuşuldu

En çok
onlar konuşuldu

​Transfer döneminde Twitter'da gündem olan isimler açıklandı.
Transferler idmana çıktı

Transferler idmana çıktı

​Galatasaray'da dün açıklanan beş isim sahaya indi.
Skandal hareket

Skandal hareket

​Kievli kalecinin yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Avrupa'da<br>yüzü gülmüyor

Avrupa'da
yüzü gülmüyor

Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa arenasında hiç kazanamadı.
Transfere <br>29 milyon euro

Transfere
29 milyon euro

​Galatasaray yaz transfer dönemini hareketli geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.