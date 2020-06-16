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Transferin gözde isminden transfer itirafı: Beşiktaş forması giymek isterim

Hollanda'da Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Türkiye'ye olası transferi durumunda tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Orkun Kökçü bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Orkun Kökçü bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Geleceğin yıldızı olarak lanse edilen ve adı Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılan 19 yaşındaki futbolcu Orkun Kökçü, Türkiye'ye olası transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Ailece Beşiktaşlıyız"

TRT Spor'a konuşan genç futbolcu, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. İleride tabii ki Beşiktaş'ta oynamak isterim. Bu profesyonel bir durum ve zaman ne olacağını gösterecek. Profesyonel oyuncularız. Galatasaray da büyük takım tabii ki ama Beşiktaş olursa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Ben Türk'üm"

Milli takım tercihi hakkındaki soruya da cevap veren Orkun Kökçü, "Ben Türk'üm ve Milli Takım için Türkiye'yi seçtim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye'den destek görmedim ama birilerinden destek görmek için bu tercihi yapmadım. Türk'üm ve öyle de kalacağım" dedi.


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