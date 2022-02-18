Spor Transferin son gününde geldi lige damga vurmaya başladı
FUTBOL FUTBOL

Transferin son gününde geldi lige damga vurmaya başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin yeni transferi Trezeguet attığı iki golle mücadeleye damga vurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Transferin son gününde geldi lige damga vurmaya başladı
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’i ağırladı. Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İstanbul ekibinin gollerini yeni transfer Trezeguet attı.

Transferin son gününde Başakşehir'e imza atan Mısırlı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı iki maçta iki gol bir asistlik bir performansa imza atarak devre arasının en dikkat çekici transferlerinden biri olduğunu ortaya koydu.
Maçtan dakikalar;

29. dakikada Okaka ile ceza sahasının içerisinde paslaşan Trezeguet’in vuruşunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı.
31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Baiano’nun vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonunca hakem Suat Arslanboğa golü verdi. 1-0

52. dakikada Eren’in ceza sahasının içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu bir anda önünde bulan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Bolasie’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.

GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Donbassta siren sesleri

Donbass'ta siren sesleri

​Halka 'Evlerinizi terk edin' çağrısı yapıldı.
8 gollü maçta kazanan çıkmadı

8 gollü maçta kazanan çıkmadı

​Konyaspor-Kasımpaşa maçı unutulmaz anlara sahne oldu.
Bakan Dönmez elektrik faturası düzenlemesinin detaylarını anlattı: Ticarethanelerin yüzde 65ini kapsayacak

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

Yeni transfer <br>hastaneye kaldırıldı

Yeni transfer
hastaneye kaldırıldı

Rizespor-Başakşehir maçında korkutan anlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü.

İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul Boğazı çamura bulandı

Mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü.

​Türkiye'nin konuştuğu Ali Dede'den haber var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.