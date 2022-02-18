Transferin son gününde geldi lige damga vurmaya başladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’i ağırladı. Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İstanbul ekibinin gollerini yeni transfer Trezeguet attı.

Transferin son gününde Başakşehir'e imza atan Mısırlı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı iki maçta iki gol bir asistlik bir performansa imza atarak devre arasının en dikkat çekici transferlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Maçtan dakikalar;

29. dakikada Okaka ile ceza sahasının içerisinde paslaşan Trezeguet’in vuruşunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Baiano’nun vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonunca hakem Suat Arslanboğa golü verdi. 1-0

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52. dakikada Eren’in ceza sahasının içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu bir anda önünde bulan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Bolasie’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.