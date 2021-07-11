Transferine yeşil ışık yaktı: "Yeniden Galatasaray'da oynamak isterim"

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımının kamp yaptığı Bolu'da Galatasaray sorusuna cevap verdi. Deneyimli oyuncu, bir kez daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

beIN Sports'a konuşan Adem Büyük, şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'da oynamak kim istemez ki"





"Tabii ki tekrar Galatasaray'da forma giymek isterim. Bu sadece benim için değil, büyük takım havası solumak başka bir şey. Ben çok şey öğrendim, başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular. Bir sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki. Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim. Bilmiyorum, kısmet."

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