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Spor

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim?

Trendyol 1. Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Boluspor evinde Siltaş Yapı Pendikspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu hafta görev alacak hakemleri de duyurdu. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte detaylar.

14:39 - 11/09/2024 среда
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol 1. Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor
'in 5. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

13 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Erkan Özdamar

14 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: Batuhan Kolak

19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: Alper Akarsu

15 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Kocaelispor-Manisa FK: Burak Pakkan

19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Trendyol 1. Lig
#TFF
#Merkez Hakem Kurulu
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