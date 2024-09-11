Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim?

'in 5. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

'in 5. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİM?

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: