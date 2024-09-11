Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim?

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
13 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Erkan Özdamar
14 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK: Batuhan Kolak
19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor: Alper Akarsu
15 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Kocaelispor-Manisa FK: Burak Pakkan
19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz